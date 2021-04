Oussama Khlifi : Il est inadmissible d'exiger la démission de Hichem Mechichi pour engager le dialogue national !

Le chef du bloc Qalb Tounes, Oussama Khlifi, a qualifié d'"inadmissible" l'exigence d'abandonner le chef du gouvernement Hichem Mechichi pour engager le dialogue national, lors de son intervention sur Shems FM mercredi 31 mars 2021.

« Le président a vu en lui (Hichem Mechichi, ndlr) la personnalité la plus apte à prendre les rênes du gouvernement », a-t- il noté soulignant que le dialogue national doit inclure tous les personnalités et les partis politiques et que « l’exclusion est inacceptable ».

D'après le secrétaire général de l'UGTT Noureddine Taboubi, le chef d'Etat a exigé la démission du chef du gouvernement comme condition sin qua non pour engager le dialogue et ainsi trouver une issue à la crise due au conflit qui oppose les deux têtes de l’exécutif et aggrave le blocage politique au sommet de l’Etat.

Le locataire de la Kasbah a, lui, assuré qu’il ne démissionnerait pas notant que le pays a besoin de stabilité et d’un gouvernement à sa tête.

I.M.