Ennahdha porte plainte contre le journaliste d’Al Anwar

Le parti islamiste Ennahdha a annoncé, ce mercredi 31 mars 2021, avoir porté plainte contre le journal Al Anwar, et le journaliste qui a rédigé l’article accusant le chef du mouvement et président de l’ARP, Rached Ghannouchi, de détenir une fortune estimée à des milliards de dinars et acquise notamment par des moyens illégaux.

Ennahdha, qui a qualifié l'article de « trompeur », a précisé que le recours en justice concernera toutes les personnes dont l’implication sera dévoilée par l’enquête. Il a également déclaré avoir déposé un certain nombre de plaintes contre certaines personnalités qui ont diffamé Ennahdha et ses dirigeants et mené des campagnes d'incitation et de dénigrement à son encontre.

M.B.Z