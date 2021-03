Rahoui à Ghannouchi : N'attends pas que les députés se plient à tes envies !

Le député Mongi Rahoui s’est exprimé hier mardi 23 mars 2021 sur le plateau d’Attessia TV sur les décisions disciplinaires rendues par le bureau de l’ARP en réaction aux perturbations des travaux parlementaires.

A lire également Abir Moussi interdite de prendre la parole pendant trois plénières consécutives

Le député a contesté les décisions du bureau de l’ARP, estimant que celles-ci n’ont aucun fondement légal et que les dépassements commis par l’agent administratif sont intolérables et portent atteinte à l’action syndicale.

« Il faut que l’administration du Parlement reste à l’écart des conflits politiques, parce que la mission fondamentale des administratifs est d’assurer les services de l’administration uniquement (...) Rached Ghannouchi veut attiser les tensions entre les députés et les administratifs et a, peut-être, piégé le syndicaliste mais ce qui s’est passé hier est inacceptable », a-t-il lancé.

Et de poursuivre : « Si Ghannouchi avait le courage, il assisterait à toutes les plénières pour entendre ce qu’il doit entendre et pour dévoiler ses tentatives de détruire le pays et le Parlement en semant le chaos et la violence, en banalisant la violation du règlement intérieur et en menant le pays vers l’abîme. A Ghannouchi et ses alliés : n’attendez pas que les députés se plient à vos envies ! ».

Hier, le président du Parlement, Rached Ghanouchi avait décidé d’interdire l’utilisation des mégaphones sous l’hémicycle de l’ARP, afin d’assurer le bon déroulement des travaux des plénières. Cette décision a été prise à l’issue de la réunion d’urgence du bureau de l’assemblée où il a été décidé, également, d’interdire la députée et présidente du PDL de prendre la parole durant trois séances plénières consécutives.

A lire également L’illégalité institutionnalisée au sein même de l’ARP

Le Parlement était encore une fois le théâtre de violences. Un administratif est entré en toute illégalité dans l’hémicycle de l’assemblée et s’est attaqué à des députés. Invité à quitter les lieux, l’administratif a refusé de s’exécuter alors que le règlement intérieur de l’ARP interdit formellement l’accès à des personnes autres que les députés.

I.M.