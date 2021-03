Coupures d'eau aux Menzah, Ennasr, Manar et Mutuelleville

La société nationale de distribution des eaux (Sonede) a annoncé, dans un communiqué rendu public le 23 mars 2021, que des perturbations et des coupures d’eau seraient constatées dans les quartiers du Manar I, Menzah 7 et 9, Ennasr 1 et 2, Nord Hilton et Notre Dame.

Ces perturbations sont dues, selon la compagnie, à une panne constatée au niveau d’un canal principal de distribution d’un diamètre de 600 millimètres au niveau de l’échangeur X4 au Manar I. Des travaux au profit du ministère de l’Equipement sont à l’origine de la panne.

La compagnie n'a pas précisé la durée des travaux de réparation à effectuer sur la canal de distribution mais informera le public dès la reprise d'une activité normale.

S.F