Mohamed Mnif nommé PDG de l’ATI

Mohamed Mnif a été nommé, mardi 23 mars 2021, PDG de l’Agence Tunisie Internet « ATI » et succède ainsi Moez Maâref.

Mohamed Mnif a occupé les fonctions de directeur général du Centre national de l’informatique (CNI), de directeur général de l’ex Centre de Recherche IRSIT et de directeur exécutif revenue assurance & lutte contre la fraude chez Tunisie Telecom.

Le nouveau PDG a un diplôme d’ingénieur concepteur en informatique obtenu à la faculté des sciences de Tunis ainsi qu'un diplôme d’études approfondies (DEA) et un DUES en physique-chimie.

Il cumule plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de l'informatique et des systèmes d’information, des télécommunications, du business intelligence et de la gestion des projets.

Mohamed Mnif a été membre des conseils d’administration du CNI, du centre informatique de la santé et a été à la tête de plusieurs projets d’ordre national et international dans les domaines de l'informatique et des nouvelles technologies de la communication.