Décès du jeune Abdessalem Zayen : le défunt avait une glycémie de sept grammes selon le rapport médico-légal

Abdessalem Zayen, le jeune diabétique décédé alors qu’il était en détention pour avoir transgressé les dispositions du couvre-feu à Sfax, avait une glycémie de sept grammes selon le premier rapport médico-légal, a révélé ce mardi 23 mars 2021 le porte-parole des tribunaux de Sfax, Mourad Turki, dans une déclaration accordée à la TAP.

Les premiers éléments de l’enquête ont montré que le défunt avait été transféré à l'hôpital pour recevoir les premiers soins en raison d’importants maux d'estomac avant de retourner en salle de détention. Abdessalem Zayen aurait reçu une injection d'insuline au sein de la prison, a précisé Mourad Turki indiquant qu’il attend le rapport complémentaire et les résultats des analyses biologiques et microscopiques réalisées à partir des prélèvements effectués sur la dépouille de la victime pour définir les causes du décès.

Abdessalem Zayen est décédé le 3 mars. Le jeune homme et son frère avaient été arrêtés suite à un mandat de dépôt émis à leur encontre pour avoir enfreint les mesures sanitaires et les dispositions du couvre-feu. Ils ont, également, été accusés d'avoir agressé verbalement un fonctionnaire public lors de l’exercice de ses fonctions.

M.B.Z