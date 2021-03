Sfax - Honda Tunisie change de stratégie : l’art et la culture au cœur de la stratégie de proximité

La société Japanese Motors Company (JMC), concessionnaire agréé en Tunisie pour les véhicules particuliers du constructeur automobile japonais HONDA, cible la clientèle de Sfax et de ses environs en partenariat avec l’UBCI.

Durant plus d’un mois, le concessionnaire marque sa présence à la capitale du sud à travers son partenaire et à l’aide d’une dynamique commerciale, culturelle et institutionnelle intéressante pour préparer le terrain à une implantation imminente.

« Nous avons décidé d’adopter une stratégie de proximité qui dépasse les murs des agences. Nous avons mis en place une nouvelle approche de partenariat avec l’UBCI pour conquérir ensemble le marché du sud tunisien à travers une action à dimensions multiples », déclare Monsieur Sofiene Ajengui, Directeur Général de la société JMC.

Honda, invité d’honneur des agences UBCI

Du lundi 15 mars au mercredi 17 mars 2021, l’agence UBCI Sfax poudrière a accueilli HONDA Tunisie dans une activation terrain. Outre l’exposition des voitures sur le parking de l’agence, les conseillers de Honda Tunisie ont accompagné les clients de la banque tout en accordant des avantages exceptionnels. L’agence UBCI SFAX (rue Jamel Eddine Al Afghani, 3099 SFAX Zone industrielle Poudrière) a abrité une exposition spéciale. Une action illustrant une nouvelle vision du partenariat entre un concessionnaire et son partenaire financier dépassant l’aspect montage de l’opération de vente vers une gestion collective des espaces de vente et un dépassement des obstacles logistiques.

Les prospects et les amateurs d’automobiles ont profité des sessions de TEST DRIVE afin de vérifier de près la qualité des véhicules Honda et ont été marqués par une expérience de conduite inédite et ce pour l’ensemble des véhicules de la gamme exposée.

Honda s’installe à l’hôtel Ibis

La deuxième phase de l’action a eu lieu du jeudi 18 mars au vendredi 19 mars 2021 à l’hôtel IBIS SFAX. Les fans et les partenaires de Honda ont eu un rendez-vous exceptionnel avec l’ensemble des modèles de la gamme de modèles avec des tests sur place.

Une présence au sein d’un hôtel huppé à Sfax à l’image d’une marque automobile de qualité, fiable et crédible.

Honda Tunisie a voulu clôturer cette présence par un hommage culturel à Sfax à travers un récital artistique ponctué par une toile de peinture (élaborée par les 2 artistes) et un concours de photographie retraçant le dualisme unique de la ville. L’accent a été également mis pour l’occasion sur l’implication des jeunes et la collaboration avec des medias locaux. Un hommage qui marque l’importance de l’art et la culture et du patrimoine dans l’univers d’une marque fière de son histoire.

Honda ne quittera pas Sfax

Les équipes de la marque ont quitté Sfax mais la marque sera présente pour un mois supplémentaire à travers une campagne co-brandée HONDA et UBCI par laquelle les clients bénéficieront d’avantages exceptionnels pour l’acquisition d’un nouveau véhicule.

De plus et comme gage sérénité HONDA rassure ses futurs clients à SFAX qu’ils pourront désormais entretenir et réparer leurs véhicules chez son partenaire technique à SFAX sis à route Sidi Salem Km 2.5 tel : 21491000

Une expérience inédite qui accompagne le développement de la marque en Tunisie notamment avec l’arrivée de la nouvelle équipe dirigeante et la hausse des ventes durant l’année 2020. Avec une stratégie réseau aussi prometteuse, la marque poursuit ainsi le déploiement de son offensif commercial à Tunis et Sousse ainsi que dans le reste du pays.