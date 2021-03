L’ambassadeur de l’Union européenne en visite à Sfax

L’aambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro, s’est rendu à Sfax, entre les 18 et 20 mars, accompagné de deux de ses collaborateurs pour des visites de terrain et des entretiens avec les autorités du gouvernorat, le secteur privé et la société civile.

Cette visite a permis de constater le gisement d’emplois et le potentiel de développement des initiatives des jeunes en particulier ainsi que la valeur ajoutée du partenariat avec l’Union européenne.

« Les jeunes entrepreneurs constituent un réel atout pour le développement durable de la Tunisie. Je suis admiratif en constatant leur ténacité et leur engagement face aux contraintes qu’ils rencontrent. L’appui de l’Union européenne à l’amélioration du climat des affaires et de la gouvernance économique est à ce titre tout à fait approprié», a déclaré l’ambassadeur de l'UE à l’issue de cette visite.

L’ambassadeur a discuté avec le gouverneur de Sfax, Anis Oueslati, des enjeux du développement régional et de la coopération, très diversifiée, de l’Union européenne dans le gouvernorat. Cette rencontre a également permis d’évoquer les défis migratoires dans un esprit de responsabilité partagée pour la gestion des migrations. La facilitation des initiatives privées avec l’engagement de tous les acteurs devrait offrir de nouvelles perspectives aux jeunes et contribuer à limiter l’émigration irrégulière.

L’ambassadeur s’est ensuite rendu à l’huilerie CHO (Conditionnement des Huiles d’Olive) qui confirme la pertinence de cibler le marché européen pour le développement des exportations d’huile d’olive biologique conditionnée. Lors de cette visite l’ambassadeur Cornaro s’est entretenu avec des opérateurs économiques et des représentants de l’UTICA. Il a réitéré la disponibilité de l’UE à reprendre les négociations commerciales pour permettre à la Tunisie de bénéficier (à l’instar de l’Egypte et du Maroc) de conditions d’accès au marché plus favorables et qui permettront d’augmenter les revenus des producteurs.

La visite à la technopole de Sfax a démontré l’importance de soutenir les plateformes de dialogue régional public-privé et de financer le développement de clusters, tels que Healtech (e-Santé) et Mecadev (mécanique) pour attirer les investissements et créer des emplois à forte valeur ajoutée.

A Kerkennah, l’ambassadeur et ses collaborateurs ont visité des projets, financés par l’UE, et menés par de jeunes entrepreneur(e)s. Il a rencontré des entrepreneurs qui travaillent dans la collecte et le tri sélectif des déchets plastiques exprimant son appréciation du projet innovant d’un fabriquant de nasses en métal pour remplacer celles très polluantes en plastique. « Les nouvelles nasses sont tout à fait adaptées à la technique de pêche dites « charfia » classée au patrimoine immatériel et culturel de l’UNESCO ».

L’ambassadeur a également fait part de son appréciation des projets menés par trois jeunes femmes de Kerkennah. Le premier, pour la fabrication de produits cosmétiques à partir de plantes aromatiques et médicinales. Le deuxième, de produits artisanaux en bois et le troisième, de transformation de produits laitiers. En les finançant, l’UE soutient la valorisation des produits du terroir, le développement local et surtout l’entrepreneuriat féminin.

D'après communiqué