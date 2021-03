Partenariat dans l’automobile entre Business News et Sayarti

Le journal d’information politique et économique Business News et le média spécialisé dans l’automobile Sayarti viennent de mettre en place un partenariat dans le domaine de l’automobile.

Depuis le 1er mars 2021, le site Businessnews.com.tn affiche désormais la totalité des logos des marques automobiles distribuées sur le marché tunisien par les concessionnaires agréés.

En cliquant sur ces logos, les lecteurs sont renvoyés directement vers les pages du site sayarti.tn qui affichent les prix actualisés en temps réel de plus de 300 modèles de voitures disponibles en Tunisie dans le réseau officiel avec leurs principales finitions et caractéristiques (puissance, énergie, type de boîte et transmission).

Nizar Bahloul, PDG de la société éditrice de Business News, explique la démarche : « ce rapprochement se traduit par une volonté de consolider notre rubrique auto qui est particulièrement suivie et appréciée de nos lecteurs et de nos clients. Nous nous adossons par conséquent sur Sayarti en tant que spécialiste pour nous fournir un maillon complémentaire à notre chaîne d’information ».

De son côté, Hédi Hamdi, fondateur et directeur général de Sayarti, souligne que « cette complémentarité entre Business News, média généraliste, et Sayarti, média spécialisé, va permettre d’élargir la base de lectorat en fournissant des données régulièrement mises à jour et offrir une visibilité accrue à nos deux médias qui ont en commun de faire de l’information automobile l’un de leur credo ».

La rubrique auto du site Business News comprend également un moteur de recherche permettant aux internautes d’affiner leurs recherches, aussi bien sur les versions Desktop que sur les mobiles, les deux sites étant parfaitement optimisés pour les différentes tailles d’écran.