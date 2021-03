Abdessalem : Saïed a refusé la présence de Ghannouchi ou de Mechichi à l’événement de Telnet

Le président de la République, Kaïs Saïed aurait refusé que le chef d'Ennahdha et président du parlement tunisien Rached Ghannouchi ou encore le chef du gouvernement Hichem Mechichi soient présents à l’événement organisé la veille pour célébrer le lancement du nano-satellite par la société tunisienne Telnet. C’est ce qu’a assuré ce mardi 23 mars 2021, le dirigeant Ennahdha et gendre de Rached Ghannouchi, Rafik Abdessalem dans un post Facebook, où il a fortement critiqué l’attitude du chef de l’Etat ainsi que ces messages d’incitation contre les politiciens.

« Le président de la République a gardé le silence et n’a pas félicité le peuple à l'occasion de la fête de l'indépendance, car les conditions météorologiques au Kazakhstan n'étaient pas bonnes... Et avant, il ne nous a pas félicités à l’occasion de la commémoration de la fête de la révolution car il croit que la révolution n'existe pas, à la manière de ses alliés du mouvement du peuple, et cela signifie qu'il ne reconnaît pas l'indépendance de la Tunisie et ne reconnaît pas sa glorieuse révolution », a affirmé M. Abdessalem dans ce statut.

Et de poursuivre : « Puis, il s’est adressé aux Tunisiens avec son visage "bienveillant" hier à l’aube à l’occasion d'une prouesse scientifique enregistrée par un membre de l'ancien bloc parlementaire du mouvement Ennahdha, après avoir refusé la présence à cet événement du président du Parlement ou du chef du gouvernement. Il a déclaré aux Tunisiens avec un comportement enfantin : "c’est moi qui ordonne et personne d'autre que moi" (égoïsme d’enfant). Il a comme à son habitude profité de l’évènement pour dire en arabe prosaïque, incitant et exposant la politique et les politiciens en faisant des allusions et en les pointant directement. Il est celui qui se tient sur le chemin de la droiture contre le reste qui sont sur le chemin du mensonge odieux »

Rafik Abdessalem a martelé : « L'homme ne se rend-il pas compte qu'il occupe le premier poste politique, chargé de gérer les affaires politiques du pays? S'il ne se considère pas comme un homme politique, alors il n'est pas qualifié pour assumer un poste de haute responsabilité politique. Est-il possible pour ceux qui sont chargés d'accomplir une mission politique par excellence de maudire la politique et les politiciens à tout moment ? »

I.N