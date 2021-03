Oussama Khlifi : La motion contre Ghannouchi, c’est du vent !

Le chef du bloc parlementaire du parti Qalb Tounes, Oussama Khlifi était présent, lundi 22 mars 2021, sur le plateau de la chaîne Attessia pour revenir sur plusieurs questions notamment, la motion de retrait de confiance à Rached Ghannouchi ainsi qu’aux appels pour la dissolution du Parlement.

Oussama Khlifi a assuré que tous les députés ayant signé la motion de retrait de confiance à Rached Ghannouchi négocient par la suite avec Rached Ghannouchi lui-même. « Je ne vais pas citer de noms, mais c’est ce qui se passe en coulisses. D’ailleurs, nous n’avons pas encore vu cette motion, c’est du vent ».

Dans ce contexte, Oussama Khlifi a ajouté que son parti n’a pas encore abordé cette question, notant que les avis et les positions des députés sont partagés. « Le jour où la motion sera déposée, nous allons fixer notre position. Pour le moment, il n’y a rien ».

Revenant sur les derniers évènements enregistrés au sein du Parlement, Oussama Khlifi a affirmé que certaines personnes se croient tout permis, en se basant sur leurs positions confortables dans les sondages d’opinion. « Cela dit, la confusion et l’anarchie nuisent à l’image du Parlement. De surcroit, la bipolarisation et le conflit idéologique ne sont pas la priorité actuelle des Tunisiens. Aujourd’hui, on essaye de ramener le conflit à la rue, ce qui est extrêmement dangereux ».

Et d’ajouter que l’image renvoyée par le Parlement ne justifie pas les appels à sa dissolution, précisant que la décision de la dissolution revient uniquement aux députés. « La dissolution du Parlement n’est possible qu’en cas d’échec de la formation du gouvernement. Connaissant les députés, ils voteront pour n’importe quel chef de gouvernement qui se présentera face à eux ».

S.H