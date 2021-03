Hichem Mechichi en visite à Oued Zarga

Le chef du gouvernement s’est rendu en visite, lundi 22 mars 2021, à Oued Zarga dans le gouvernorat de Béjà pour inspecter l’état des eaux dans le barrage de Sidi Salem et Oued Medjerda.

Cette visite intervient quelques semaines après que le député et président de la Commission parlementaire de la réforme, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Badreddine Gammoudi, a diffusé des photos ahurissantes de l’état du barrage de Sidi Salem qui approvisionne la Capitale et plusieurs autres régions côtières en eau potable.

Le barrage est devenu, selon le député, un réservoir pour les déchets, les cadavres d'animaux et les eaux usées.

N.J.