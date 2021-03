Kaïs Saïed : La Constitution ne peut être interprétée au gré des alliances

Le président de la République, Kaïs Saïed, a prononcé, lundi 22 mars 2021, une allocution à l’occasion du lancement du tout premier satellite tuniso-tunisien depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan.

Depuis le siège de Telnet où il a suivi le départ du lanceur spatial russe Soyouz-2 qui mettra en orbite Challenge One, le chef de l’Etat s’est félicité de cette fierté nationale conçue par des compétences tunisiennes. Il a, à l’occasion, passé plusieurs messages à la classe politique en lien avec la crise qui oppose les deux têtes de l’exécutif depuis janvier, délimitant ainsi le territoire de chacune des trois présidences.

Faisant le rapprochement entre le lancement de ce satellite et le déclenchement de la Révolution de 2011, Kaïs Saïed a avancé que le Tunisien aspirait à la liberté et à une échappatoire loin d’un espace débordé de conflits.

« Cette fête ne doit jamais être rayée de la mémoire des Tunisiens qui refusent la colonisation peu importe ses formes et porter haut le drapeau national maculé du sang des martyrs qui ont préféré la mort à l’humiliation, la tyrannie et l’injustice ».

« Ce qui nous rend encore plus fiers est que cette réalisation soit à 100% tunisienne faite par des compétences tunisiennes uniquement. Ceci est une leçon pour le monde entier. C’est avec la volonté et rien que la volonté, la vraie, que nous pouvons accomplir une indépendance sur terre et dans le ciel ».

Soulignant que la vraie richesse de la Tunisie demeurait son capital humain, le président de la République a affirmé que cette journée historique était une preuve qu’il ne manquait rien au pays et que ses compétences restaient inébranlables.

Il n’a pas manqué, également, de tacler ceux qui ont critiqué l’absence de festivités et célébrations du 65eanniversaire de l’Indépendance assurant que l’indépendance n’est pas que cérémonie. « L’indépendance, la vraie, est d’être maître sur terre et collaborer avec ceux qui partagent nos valeurs dans le respect et l’égalité, sans compassion ».

« Nous sommes fiers de nos jeunes et de nos compétences où qu’elles soient. Nombreux sont les Tunisiens qui ont impressionné le monde par leurs talents et leur maîtrise de la science et de la technologie. Nous poursuivrons sur la même lancée avec la même volonté inébranlable pour nous débarrasser du passé qui a conduit à la tyrannie, à l’esclavage, à l’ignorance et au charlatanisme qui sévissent encore ».

Le locataire de Carthage a, aussi, noté l’importance de l’éducation dans le développement des sociétés. « Nous aspirons à un futur ici sur terre mais aussi dans le ciel. Nous serons très fiers de contribuer au développement de notre éducation encore prisonnière des politiques, car seule, l’éducation, permettra de tirer le pays vers le haut ».

En référence au litige constitutionnel qui l’oppose au chef du gouvernement appuyé par le Parlement, Kaïs Saïed a ajouté : « Que tout le monde sache, en cette journée historique alors que nous avons célébré notre indépendance, que la Constitution (…) ne peut être interprétée au gré des désirs et des alliances ».





N.J.