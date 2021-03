Mohamed Frikha : Nous rêvons de voir la Tunisie devenir un pôle de technologie spatiale en Afrique !

Le directeur général de Telnet Holding, Mohamed Frikha, s’est félicité ce matin lundi 22 mars 2021 du lancement du satellite tunisien « Challenge One ».

« Le lancement de Challenge One est un événement historique et exceptionnel qui coïncide avec la commémoration du 65ème anniversaire de la fête de l’indépendance, Chalenge One est un cadeau pour le peuple tunisien, pour la génération de l’indépendance qui a investi dans la science, la connaissance et le progrès, un message d’espoir délivré aux jeunes tunisiens, pour les pousser à croire en leurs capacités et à relever les défis », a-t-il déclaré lors de son mot à l’occasion du lancement du satellite Challenge One.

A lire également En photos et vidéo : Le premier satellite tunisien Challenge One sur orbite

Mohamed Frikha souligne ensuite que le satellite était conçu par les ingénieurs de Telnet, une société privée 100% tunisienne. « Nous avons assuré l’encadrement des jeunes ingénieurs qui ont excellé dans la conception et la mise en orbite du premier satellite tunisien en défiant toutes les difficultés et mettant en valeur la compétence tunisienne. Nous avons lancé ce projet par nos propres moyens dans le but de servir notre chère nation ! », a-t-il déclaré.

M. Frikha a ainsi assuré que le vol vers la station ISS devrait être le prochain défi de Telnet soulignant que cette mission devrait être accomplie par une femme qui "sera la première pionnière tunisienne à être allée dans l'espace".

« Il s’agit d’un premier pas vers l’espace qui devra être suivi par d’autres grâce à la combinaison des efforts de l’Etat et des sociétés privées. Nous espérons voir la Tunisie devenir un pôle de technologie de l’espace en Afrique, nous optons pour nouer des partenariats avec des pays africains et arabes pour le lancement des satellites de la nouvelle génération et l’encadrement des jeunes dans la technologie de l’espace », a-t-il conclu.

A lire également A quoi servira le nano-satellite de Telnet Challenge One ?

I.M.