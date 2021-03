Le gouvernement des États-Unis soutient les femmes entrepreneures tunisiennes à travers une initiative de mentoring

A travers l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et à l’occasion de la Journée internationale des femmes, le gouvernement des États-Unis a rendu hommage aux femmes tunisiennes et a célébré leur rôle important en faveur de l’amélioration de la situation socio-économique du pays.

Le mardi 16 mars 2021, le programme USAID Tunisia Jobs, Opportunities and Business Success (JOBS) a organisé l’évènement virtuel « Women Entrepreneurs Mentoring one-on-one Initiative », qui a permis de mettre en contact des femmes d’affaires en qualité de mentors, et des femmes entrepreneures. Au cours de cet évènement, les mentors ont partagé leurs expériences professionnelles, leur expertise et les bonnes pratiques à adopter pour réussir dans le monde des affaires.

A travers USAID Tunisia JOBS, 10 400 emplois ont été créés pour des femmes durant les deux dernières années, ce qui représente plus de 60% des emplois créés grâce au programme.

Durant ce webinaire, les femmes d’affaires et les femmes entrepreneures conviées ont également eu l’occasion de discuter du soutien qui leur a été fourni par le gouvernement des États-Unis.

« En tant que partenaire de la Tunisie, le gouvernement des États-Unis s’est engagé à soutenir les efforts des femmes tunisiennes. Les programmes de l’USAID contribuent à renforcer la position de la femme en tant que pilier essentiel de l’économie tunisienne. Elles représentent un atout important pour la relance économique de la Tunisie. Les femmes tunisiennes sont autonomes, résilientes et dévouées, et nous tenons à leur offrir de meilleures opportunités d’affaires et d’emploi. » a déclaré le directeur de la mission USAID en Tunisie M. Peter Riley au cours de l’évènement.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement du gouvernement des États-Unis à soutenir l’inclusion économique des femmes tunisiennes et ce à travers la mise en place d’un réseau d’affaires pour les femmes entrepreneures afin de leur offrir de meilleures opportunités d'affaires et d'emploi.