Les agents de l’ARP en sit-in pour protester contre Abir Moussi

Les agents et administratifs de l’ARP, tiennent ce vendredi 19 mars 2021, un sit-in pour protester contre la présidente du parti destourien libre (PDL) Abir Moussi, qu’ils accusent d’avoir semé le chaos dans l’Assemblée et de ne cesser d’agresser et d’humilier ses employés.

Ils ont affirmé que Abir Moussi a dépassé les limites en traitant les employés de milice et de vendus, pire encore, disent-ils, de « rats » appelant le parquet à intervenir pour que cessent ces agressions. Les employés du Parlement précisent que les députés devraient les laisser à l'écart de leurs conflits et qu’ils ne sont là que pour faire en sorte que cette institution continue de fonctionner.

Abir Moussi a aussi été critiquée pour avoir sous-entendu, dans l’une de ses vidéos diffusées sur Facebook, qu’une technicienne de surface avait eu un comportement déplacé avec un journaliste dans l'un des couloirs isolés de l’Assemblée.

Aujourd’hui, alors que démarre la plénière consacrée au dialogue avec la Haica, de nombreux députés ont pris la parole pour dénoncer les scandales répétés de la présidente du PDL et les tensions qui sont devenues quasi quotidiennes à l’Assemblée. Certains ont aussi dénoncé les violences commises à l’encontre des députés du PDL, Zeineb Sefari plus précisément, qui avait été agressée hier par le député nahdhaoui Néji Jmal.

M.B.Z