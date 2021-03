Rached Ghannouchi reçoit Hichem Mechichi

Le président du Parlement, Rached Ghannouchi a reçu, ce jeudi 18 mars 2021, le chef du gouvernement Hichem Mechichi pour discuter des derniers développements sur la scène politique, ainsi que des affaires liées à la situation économique et sociale, outre le développement de la situation épidémique en marge du démarrage de l’opération de vaccination anti-Covid.

A l’occasion de la commémoration de l’attaque du Bardo, le président du Parlement a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts pour lutter contre le terrorisme et de sensibiliser contre les dangers de ce fléau qui entrave le développement et la relance économique, tout en menaçant la sécurité et la stabilité du pays.

Rached Ghannouchi a, également, appelé le chef du gouvernement à faire preuve de vigilance et à se tenir à l’écart des tiraillements politiques ayant un impact négatif sur la relance économique ainsi que sur le processus de développement.

S.H