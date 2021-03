Interdite d’accéder à la réunion du bureau de l’ARP, Abir Moussi fait un scandale

La présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi, munie de son smartphone et filmant en direct tous ceux qui lui tombent sous le nez, a fait un scandale en tentant d’accéder à la réunion du bureau de l’ARP.

Des fonctionnaires du Parlement lui ont interdit de participer à la réunion, sur la base d'une note interne émise par Rached Ghannouchi, ce qu’elle a qualifié de putsch contre sa légitimité de députée. Abir Moussi s’est attaquée aux fonctionnaires présents les taxant de vendus du « Cheikh », dénonçant le fait qu’ils empêchent une élue de l’opposition de faire son travail.

Prenant à témoin les milliers d’internautes qui regardent le direct, Mme Moussi a affirmé qu’elle est menacée par les suppôts de Qaradawi. Les fonctionnaires ont tenté de raisonner la députée et de nier ses accusations, mais en vain.

Depuis mardi, Abir Moussi a annoncé qu’elle entravera les travaux du bureau de l’ARP et que Rached Ghannouchi et ses acolytes ne pourront plus tenir séance.

I.L.