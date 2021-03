Enregistrement fuité : Qalb Tounes demande une réunion avec les trois présidences

Les membres du parti Qalb Tounes ont réclamé, jeudi 18 mars 2021, une réunion avec les présidents de la république et du Parlement, le chef du gouvernement, le Conseil supérieur de la magistrature et certaines organisations nationales dont l’UGTT et l’Utica pour évoquer l'affaire de l’enregistrement fuité de Mohamed Ammar.

Les membres du parti ont réitéré, dans leur communiqué, que l’enregistrement fuité prouve les pressions politiques dans l’affaire de Nabil Karoui, le président du parti, qualifiant les propos fuités de « dangereux ».

Mardi 16 mars 2021, une enquête préliminaire a été ouverte par le Parquet sur l’affaire de l’enregistrement fuité.

Le député ex-Al Karama Rached Khiari a, notons-le, fait fuiter une série d’enregistrements dans lesquels on entend son collègue d’Attayar Mohamed Ammar parler d’actualité politique et de récents événements.

Le député Khiari avait assuré avoir subi des pressions et que des complots sont ourdis pour qu’il ne partage pas ces enregistrements. Finalement, le contenu de ces conversations ne s’est avéré en rien « dangereux » comme le prétendait Rached Khiari.

Ces enregistrements ont été réalisés dans le domicile de Mohamed Ammar qui a été enregistré à son insu.

I.M