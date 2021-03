Le vice-président de la Banque mondiale accueilli par l'Utica

Le président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica), Samir Majoul, s’est entretenu jeudi 18 mars 2021 avec le vice-président du Groupe de la Banque mondiale pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), Farid Belhaj, en présence des membres du bureau exécutif de l'union et des assistants du vice-président de la Banque mondiale.

La réunion a porté sur la situation économique, sociale et financière générale de la Tunisie, notamment les difficultés auxquelles est confronté le pays et qui se sont accentuées par la crise de Covid-19. La sortie de crise qui passe par le rétablissement de la confiance des acteurs du secteur privé, la mise en place d’un plan de sauvetage et le lancement de nouvelles réformes susceptibles de raviver la concurrence pour l’économie tunisienne était au menu.

Dans ce sens, les deux parties ont souligné la nécessité de limiter les déséquilibres financiers, d’optimiser les subventions accordées à la Tunisie, de concrétiser la coopération entre les deux secteurs public et privé et d’investir davantage dans les énergies renouvelables

Les représentants de la Banque mondiale ont lancé un appel à contribution au projet des jeunes entrepreneurs soulignant la nécessité de mettre en pratique l’initiative « Un projet pour chaque famille », présentée par l’Utica. Ils ont également réitéré le soutien de la Banque Mondiale à la Tunisie.

I.M