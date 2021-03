10e convention réseau Italcar à Hammamet

Italcar, représentant officiel en Tunisie des marques Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep et Iveco a organisé sa 10e convention réseau au TUI Blue Oceana Hammamet.

Le vendredi 5 mars 2021, plus de 20 sous-concessionnaires Italcar venant de toutes les régions de la Tunisie se sont réunies en présence de M. Kais Krima, directeur général de la société, et de M. Mohamed Annabi, directeur après-vente, logistique et réseau, ainsi que toute l’équipe Italcar.

Lors de cette réunion, les intervenants ont discuté des plannings de formation, des opportunités et des axes stratégiques de l’année 2021. Dans une démarche de soutien planifiée et coordonnée, M. Kais Krima a tenu à sensibiliser toute l’équipe aux défis de 2021 pour des résultats encore meilleurs.

Par ailleurs, M. Mohamed Annabi a, quant à lui, présenté les résultats de l’année écoulée, les objectifs de la nouvelle année ainsi que les nouveaux projets 2021.

M. Krima a confirmé aux agences agréées l’engagement de la société Italcar pour déployer les actions nécessaires à une réussite généralisée. « Soyons unis, tout le temps. Le succès fera le reste » a-t-il déclaré. Il a saisi par ailleurs l'occasion pour annoncer l’ouverture des nouvelles agences pour l’année 2021.

Une cérémonie de remise des trophées s’est ensuite déroulée au cours de laquelle de nombreux prix ont été accordés dans les catégories suivantes :

- Meilleure performance 2020 : Agence DTS Djerba

- Meilleure nouvelle agence 2020 : Agence Mansouri Auto Kef

- Meilleur agent FIAT & IVECO : Agence Sfax Motors