Hechmi Louzir : Pour l’AstraZeneca nous attendrons le verdict de l’OMS et de l’agence européenne du médicament

Le président de la commission de vaccination, Hchemi Louzir, a indiqué lors de son intervention ce jeudi 18 mars 2021, dans la matinale de Hamza Belloumi sur Shems FM, que la campagne de sensibilisation autour du vaccin anti Covid-19 sera intensifiée pour toucher le maximum de Tunisiens et les encourager à s’inscrire sur la plateforme Evax pour se faire vacciner.

Hechmi Louzir a précisé que d’ici la fin du mois du mars, 400.000 doses de vaccin auront été livrées à la Tunisie, dont un don de 200.000 du vaccin chinois Sinovac, d’autres doses du vaccin russe Spoutnik V, une autre cargaison du vaccin Pfizer et enfin des doses du vaccin britannique AstraZeneca.

« Nous attendons d’abord le verdict de l’agence européenne du médicament et de l’OMS concernant l’AstraZeneca qui est au cœur d’une polémique l’accusant de causer des troubles de la coagulation. Ce qu’il faut savoir c’est qu’on parle de cas vraiment rares, on parle de quatre ou cinq personnes sur un million vacciné mais c’est vrai que ces personnes ont eu des problèmes quelques jours après leur vaccination et donc il est normal qu’on veuille chercher s’il existe un lien de causalité. Quoi qu’il en soit, nous attendrons que l’OMS se prononce sur le sujet et qu'elle rende son verdict aujourd'hui » a-t-il conclu.

On rappellera que la Tunisie a lancé samedi dernier sa campagne nationale de vaccination. A l’heure actuelle 587.728 Tunisiens se sont inscrits sur la plateforme Evax. La Tunisie a reçu le 9 mars une première cargaison du vaccin russe Spoutnik V, de 30.000 doses et a reçu hier, dans le cadre de l’initiative Covax, 93.600 doses du vaccin Pfizer.

