Imed Hammami : Ce qui s'est passé à l'aéroport Tunis-Carthage dépasse l'imagination !

« Ennahdha a mal évalué le danger d'Ansar Chariâa et des LPR en 2011 et devrait en tirer les leçons », a confié mercredi 17 mars 2021, le dirigeant nahdhaoui et ancien ministre Imed Hammami, lors de son intervention à Midi show sur Mosaïque FM.

Commentant le scandale provoqué par les élus Al Karama à l’aéroport Tunis-Carthage lundi dernier, il a estimé que rien ne justifie qu’Ennahdha n’ait pas exprimé sa position alors qu’il ne cesse de dénoncer les agissements de la présidente du PDL, Abir Moussi.

« Ce qui s'est passé à l'aéroport est plus abominable que ce qui se passe au Parlement aujourd'hui, même si ce qui se passe là-bas est une honte et n’est pas du niveau des destouriens. Ce qui s'est passé à l'aéroport dépasse l'imagination et si nous l’avions pas vu, nous ne l’aurions pas cru », a-t-il poursuivi.

On rappellera que les députés Al Karama ont provoqué un scandale au sein de l’aéroport Tunis-Carthage lundi dernier en essayant d’obliger les services de sécurité à permettre à une femme fichée S17 de prendre l’avion malgré son interdiction de voyage, s’en prenant aux sécuritaires et dépassant leurs prérogatives en tant qu’élus. Ennahdha qui a publié aujourd’hui même un communiqué pour appeler le Parquet à stopper Abir Moussi n’a pas daigné réagir quand il était question de ses protégés d’Al Karama.

M.B.Z