Hichem Mechichi commémore les évènements du 7-mars à Ben Guerdène

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi s’est rendu, ce dimanche 7 mars 2021, à Ben Guerdène pour commémorer l’épopée du 7-mars.

A cette occasion, Hichem Mechichi a discuté avec les familles des martyrs et les blessés de l’épopée. Il s’est rendu par la suite au Carré des martyrs où il a déposé une gerbe de fleurs et récité la Fatiha à leur mémoire.

Rappelons que cinq ans se sont écoulés depuis l’opération Ben Guerdène du 7 mars 2016. Depuis, la lutte antiterroriste a pris une nouvelle tournure en Tunisie. Cette opération a, en effet, marqué un tournant décisif après les attaques sanglantes de Sousse et du Bardo. Des attaques subies de plein fouet par une Tunisie déjà fragilisée par plusieurs autres attaques perpétrées ces dernières années.

Le 7 mars 2016, les forces de la sécurité nationale ont réussi à neutraliser 35 terroristes et à en arrêter 7 autres. D’importantes quantités d’armes et de munitions ont aussi été saisies. Grâce à cette opération, les forces de l’ordre ont pu passer à l’offensive. Elles ne sont désormais plus dans le camp des victimes mais des "bourreaux".

