Hausse des prix des produits et services de santé en février 2021

En février 2021, les prix à la consommation se stabilisent après une hausse de 0,7% en janvier 2021. Cette stagnation est justifiée d’une part, par la hausse des prix des produits et services de santé de 1,4%, des transports de 0,8% et d’autre part par le repli des prix des produits d’habillement de 4,6% en raison des soldes d’hiver. Les prix du groupe alimentation sont globalement stables. C’est ce qu’a indiqué vendredi 5 mars 2021, l’Institut national de la Statistique.

Stabilité des prix des produits alimentaires

Sur un mois, les prix des produits alimentaires demeurent quasi-stables. Cela est dû d’une part à la hausse des prix des huiles alimentaires de 1,9%, des prix des œufs de 1,6% et des prix du groupe lait et fromage de 0.5% et d’autre part à la baisse des prix des légumes frais de -1,3%, des fruits secs de 1,2% et des volailles de 1,2%.

Hausse des prix de santé

Les prix du groupe santé augmentent de 1,4% en raison de la hausse des prix des produits pharmaceutiques de 1,8% et des tarifs des services ambulatoires privés de 1,2%

Hausse des prix du transport

Les prix de transport augmentent de 1,4% en raison de la hausse de prix des dépenses d’utilisation des véhicules de 1,4%, suite à la révision des prix des carburants de 1,9%

Baisse des prix des produits d’habillement

En février, les prix des produits d’habillement se replient de 4,6% (0,4% le mois précédent) en raison du début de la saison des soldes d'hiver, ainsi les prix des articles d’habillement baissent de 5,0%, des chaussures de 4,7%, des accessoires d’habillement de 1,8% et ceux du tissu de 1,4%.





Par ailleurs, le taux d’inflation se stabilise à 4,9% pour le quatrième mois consécutif après avoir atteint un taux de 5,4% en octobre 2020. Cette stabilité est expliquée, par la conjugaison de plusieurs évolutions soit, l’accélération des prix du groupe santé (7,5% contre 6,6% en janvier), la légère décélération observée au niveau du rythme d’augmentation des prix du groupe alimentation (4,8% contre 4,9% en janvier) ainsi que le maintien du rythme d’accroissement des prix pour les autres groupes de consommation .

Les produits alimentaires

En février 2021, les prix du groupe alimentation augmentent de 4,8% sur un an. Ce taux est expliqué par l’augmentation des prix des légumes de 12,1%, des huiles alimentaires de 10,2%, du groupe « lait, fromages et œufs » de 5,7%. Par ailleurs, une baisse de 2,3% est observée au niveau des prix des fruits par rapport à février 2020.

Les produits manufacturés et les services

Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 4,8% en raison de la hausse des prix des matériaux de construction de 7,4% et des produits d’entretien courant du foyer de 6,5%. Pour les services, les prix augmentent de 5,0%, en raison de la hausse des tarifs des services des restaurants et cafés de 10,2%, des services de santé de 7,7% et des loyers de 4,6%.

Inflation sous-jacente et inflation des produits encadrés

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) s’établit à 5,6% contre 5,7% en janvier 2021. Les prix des produits libres (non encadrés) augmentent de 5,0% contre 4,6% pour les prix encadrés. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 4,9% contre 4,3% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

