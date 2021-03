Rached Ghannouchi au Washington Post : Ennahdha est en partie responsable de la détérioration de la situation économique

Dans une interview accordée au journal "Washington Post" et publiée hier, jeudi 4 mars 2021, Rached Ghannouchi, a reconnu qu'Ennahdha était, en partie, blâmé pour son incapacité à faire face à la détérioration des conditions économiques dans le pays.

« Nous assumons nos responsabilités proportionnellement à notre taille au sein du gouvernement », a-t-il déclaré. « Il ne fait aucun doute que nous n’avions pas une grande expérience en matière de gouvernance, cela dit nous avons depuis beaucoup appris » a ajouté Rached Ghannouchi, chef d’Ennahdha et président de l’ARP.

« Ennahdha est un modèle dans la région. Le parti a fait des concessions pour la démocratie tunisienne et il a œuvré contre l'intolérance et le fondamentalisme. Le mot islamique est une désignation inexacte qui met tout le monde dans le même panier en sous entendant que les islamistes prônent la violence. Le but de la marche organisée par le mouvement Ennahda le 27 février est d’adresser un message, de montrer que la révolution est toujours présente, forte et efficace, mais aussi pour que chacun reconnaisse son poids » a-t-il poursuivi.

Le leader d’Ennahdha a enfin affirmé que le succès de la démocratie en Tunisie n'est pas seulement dans l'intérêt du pays mais dans l'intérêt du monde, car c'est un exemple qui prouve qu’il peut exister une vraie harmonie entre l'islam et la démocratie, loin de toutes les interprétations extrémistes et violentes.

M.B.Z