Oued Ellil, huit responsables pour réceptionner onze sièges

En ces temps de morosité généralisée les internautes sont à l’affut de la moindre occasion pour rire un peu.

Si les politiciens ont d’habitude le monopole des blagues tragi-comiques cette semaine c’est la municipalité de Oued Ellil qui a raflé la palme d’or du post le plus drôle.

Un post où on annonce que onze sièges de trois places, un don d’un homme d’affaires, ont été livrés au centre et réceptionnés par huit officiels dont le gouverneur de La Manouba, Mohamed Cheikh Rouhou, le maire Ridha Ellouh et le délégué de la ville.

Des centaines d’internautes ont commenté cette publication pour dire, entre autres, que la montagne a accouché d’une souris et que si tous les responsables et le personnel présents devaient s’asseoir ils manqueraient surement de chaises ou encore que tant qu’à faire on aurait dû inviter les députés et servir des gâteaux.

M.B.Z