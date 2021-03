Du jamais vu : Un DAB avec des horaires d'ouverture !

En théorie, les distributeurs automatiques de billets (DAB) sont ouverts 24h/24 et 7j/7. Sauf celui qu’on voit sur cette photo prise par un internaute à Bouarada. Cette photo, d’un distributeur de la Poste tunisienne protégé par un coffre a provoqué la risée des internautes tunisiens, en ce mercredi 3 mars 2021.

Ce DAB se trouverait dans la délégation de Bouaarada dans le gouvernorat de Siliana. Il ne serait ouvert que durant l’ouverture des guichets et on prend soin de le « fermer » avec une porte et un cadenas.

Le soir, à la fin du service, les agents de la Poste bloqueraient l’accès à ce DAB en fermant à double tour le coffre dans lequel se trouve le distributeur.

Du jamais vu ! Surréaliste ! Absurde ! C’est ainsi que les internautes ont qualifié la scène rappelant que les DAB sont justement conçus afin que les citoyens puissent avoir accès à du cash en dehors des horaires de travail des banques et bureaux de la Poste.

Certains ont évoqué les risques de cambriolage dans la zone pour expliquer la fermeture de ce DAB la nuit.

N.J.