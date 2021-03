Qalb Tounes met en garde contre l’ingérence dans les affaires de la justice

Le bureau politique du parti Qalb Tounes a rendu public un communiqué, ce mercredi 3 mars 2021, à l’issue de sa réunion périodique consacrée à l’examen des derniers développements sur la scène nationale.

Le parti a tenu, dans un premier temps, à exprimer ses préoccupations face à la situation sanitaire ainsi qu'aux retard et flou liés au démarrage de la campagne de vaccination, tandis que plusieurs pays en voie de développement ont déjà commencé à vacciner leurs citoyens. Dans ce contexte, le parti a fait porter, aux autorités de tutelle, la responsabilité de ramener les vaccins dans les plus brefs délais, considérant que la préservation de la santé des Tunisiens est une priorité absolue.

Revenant sur le don de vaccins émirati adressé à la présidence de la République depuis le mois d’octobre, le parti a appelé à la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire, pour tirer au clair cette affaire et éclairer l’opinion publique.

D’autre part, le bureau politique de Qalb Tounes a fait part de sa déception des tiraillements politiques et des guerres de positionnements au détriment des préoccupations vitales des Tunisiens. Dans ce cadre, le parti a appelé toutes les parties politiques et sociales, notamment, le gouvernement et son soutien à faire preuve de sagesse et d’opter pour le dialogue afin de concentrer les efforts sur la situation économique et sociale.

Par ailleurs, le parti a mis en garde contre le danger de l’ingérence dans la justice, tenant compte de certaines pressions constatées à ce niveau, appelant au respect du principe de la séparation des pouvoirs imposé par la Constitution.

S.H