Crise du Covid-19 - Raouf Aouadi propose des mesures capables d’améliorer le climat des affaires

L'année 2020 a été très compliquée, à cause du tsunami du Covid-19. La situation économique et financière du pays est préoccupante et les entreprises ont été durement touchées, plusieurs risquant de disparaitre.

Raouf Aouadi, président directeur général de l'intermédiaire en bourse Maxula Gestion, propose des mesures capables d’améliorer le climat des affaires, de booster l’investissement et surtout de sauver les PMEs fortement impactées par la conjoncture sanitaire et économique actuelle, et ce sur le court terme.

Dans une déclaration à Business News mercredi 3 mars 2021, M. Aouadi suggère la révision à la hausse de la participation de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans les fonds d’investissement (FCPR existants) d’un plafond de 20% actuellement de l’actif collecté à 40%, et ce afin de faire face au besoin croissant des sociétés impactées par la conjoncture actuelle. Il conseille aussi d’imposer aux banques de souscrire au moins 50% de leurs bénéfices au titre de l’exercice 2020 dans les fonds d’investissement dédiés à la restructuration des entreprises ainsi qu’aux Sicars bancaires de réinvestir le total des fonds à leur disposition et qui n’ont pas été investis dans des projets, de les souscrire auprès des FCPR afin de pouvoir les investir dans des sociétés en difficulté.

Pour lui, la prise de participation d’un FCPR dans une société touchée par la crise Covid-19 devrait déclencher automatiquement l’accord de sa banque pour une consolidation bancaire de ses engagements financiers d’une part, et l’obtention d’un crédit de soutien Covid.

M. Aouadi propose aussi accélérer et généraliser l’activation de l’application de l’article 49/2019 de la Loi relative à l’amélioration du climat des affaires concernant le processus de digitalisation des services offerts par l’Etat (dépôt, traitement, validation, décision, etc.) à tous les organismes (l’APII, l’APIA, TIA etc.), et ce afin de garantir une rapidité et efficience dans le traitement des dossiers déposés.

Il encourage aussi le ministère de l’Industrie et des PME à veiller à la publication rapide des textes d’application de la Loi relative au Crowdfunding pour permettre son activation.

Le président directeur général de l'intermédiaire en bourse Maxula Gestion réclame aussi une amnistie fiscale sur les montants souscrits dans les FCPR, qui au final serviront au financement de l’économie (mesure de moyen terme). Il propose aussi à l’Etat de créer un fonds géré par la CDC et dont l’actif sera réparti entre les sociétés de gestion tunisiennes moyennant la création des fonds d’investissement (FCPR) de taille moyenne de 10 millions de dinars (MD). La vocation de ces FCPR sera orientée vers le financement exclusif du besoin en fonds de roulement de nos entreprises. Cette mesure permettra une répartition équitable des fonds disponibles et une intervention à grande échelle auprès des PME, qui bénéficieront d’un financement immédiat de leur exploitation, leur permettant d’assurer la continuité de leur activité.

Raouf Aouadi recommande aussi de créer un compartiment en bourse pour assurer la cotation des FCPR, afin de garantir plus de transparence et surtout de la liquidité aux souscripteurs. Pour lui, d’autres mesures permettraient l’amélioration effective du climat des investissements en Tunisie, notamment :

Réviser la répartition géographique décidée au titre de la fixation des zones de développement régional pour intégrer plus de délégations,

Elargir le champ d’intervention des fonds d’investissement en rendant éligibles aux avantages fiscaux les sociétés exportatrices et celles qui opèrent dans le secteur de la santé, accorder la possibilité aux fonds d’investissement d’investir dans les sociétés agricoles détenant dans leurs actifs des terrains agricoles,

Accorder plus de souplesse pour les interventions effectuées sous forme d’obligations convertibles en actions ou en compte courant associé en relevant le plafond d’intervention fixé actuellement à 30% de l’actif géré.

Plus tôt dans la journée, M. Aouadi est intervenu au micro de Wassim Ben Larbi dans l'émission Expresso sur Express Fm pour exprimer une partie de ses idées.

I.N