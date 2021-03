Le groupe Artes décroche 3 prix lors de la cérémonie de remise de prix « Volants d’Or » organisé le 27 Février 2021.

Lors de la 3ème édition de l’événement, le groupe Artes Tunisie témoigne le succès de la fameuse Renault Clio qui a gagné le prix du « Véhicule le plus vendu en Tunisie ». La Renault Clio continue à dominer le marché tunisien des véhicules particuliers depuis plusieurs années. La Clio est dotée d’un espace de vie chaleureux, des matériaux de qualité et des finitions épurées.

Le véhicule utilitaire, Dacia Dokker a été élu « Véhicule le plus vendu dans son segment ». La fourgonnette présentant l’investissement le plus rentable tout en proposant le meilleur rapport qualité/prix dans sa catégorie. Le Dacia Dokker est la réponse pour faciliter votre vie, avec son volume de chargement, son confort de conduite et son accessibilité améliorée.

Ces performances ont été réalisées grâce à l’équipe du groupe ainsi qu’aux membres de son réseau de 26 agents.

Au nom de toute l’équipe, groupe Artes Tunisie remercie ses clients pour leur confiance et leur fidélité.

Wallys a reçu le prix du « Mini 4x4 le plus vendu dans son segment » pour son véhicule aventurier Lada Niva, le 4x4 défiant tous les obstacles et unique en son genre. Le tout-terrain est connu par sa robustesse et sa praticabilité par ses performances sur toutes les pistes.