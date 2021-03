Les syndicats de base de la BTE et la TSB mettent en garde contre des nominations de politiciens à leurs têtes

Les syndicats de base de la Banque de Tunisie et des Émirats (BTE) et de la Tunisian Saudi Bank (TSB) ont exprimé leur refus de nominations partisanes ou bureaucratiques à la tête de leurs institutions et réclament des nominations basées sur l’expérience, les compétences bancaires et les capacités de gestion.

Dans un communiqué publié ce mercredi 3 mars 2021 par la Fédération générale des banques et des établissements financiers, relevant de l’'Union générale tunisienne du travail (UGTT), les syndicats réagissaient à certains noms qui circulent pour être nommés à la tête de ces deux institutions, alors qu’ils n’ont aucune relation avec le secteur bancaire et financier, à part leurs comptes bancaires.

Réunis le même jour, les syndicats ont exprimé leur refus de ces nominations qui représentent des cadeaux de complaisance et de fin de mission pour certains hauts cadres du ministère des Finances, sans prendre en considération l’intérêt des établissements précités, notamment en cette période de crise, alors qu’ils traversent déjà des difficultés.

« Nos sociétés n’ont pas besoin d’un militant politique mais plutôt d’une compétence dans la gestion bancaire pour les développer et les élever au niveau des leaders du secteur, afin qu’elles participent dans l’investissement, l’emploi et à pousser la locomotive du développement du pays », lit-on dans ce document.

Ainsi, dans le cadre de la transparence et pour s’écarter des soupçons, la fédération a appelé les autorités de tutelle à ouvrir un concours sur dossier, établi sur la base d’un cahier de charge prenant en compte l’expérience et la compétence dans le domaine bancaire.

I.N