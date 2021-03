Mongi Rahoui aussi veut faire sa manif !

Puisque Hamma Hammami l’a fait, il n’y a pas de raison que Mongi Rahoui ne le fasse pas aussi. Hamma Hammami a organisé une manifestation samedi dernier, Mongi Rahoui en organisera une samedi prochain.

Le combat de coqs entre les deux ex leaders du Front populaire ne finira donc jamais. Au stade où l’on est, c’est de l’enfantillage pur et dur qu’on observe chez les deux leaders de la gauche, à un moment où le pays est déchiré et pas trop loin de la banqueroute.

R.B.H