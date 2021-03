Décès de l’ORL Mustapha Atallah

Le professeur Mustapha Atallah est décédé ce matin du mercredi 3 mars 2021. Dr Atallah était le chef de service ORL à l’hôpital Charles Nicolle et fondateur de ce service dans la Tunisie post-indépendance. Il était le médecin personnel de l'ancien président Habib Bourguiba et maire de Kairouan entre 1969 et 1972.

Paix à son âme.