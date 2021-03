Grève des médecins hospitalo-universitaires

Les médecins, dentistes et pharmaciens hospitalo-universitaires sont entrés en grève ce mercredi 3 mars 2021. Une grève qui se poursuivra jusqu’au 5 mars, a annoncé leur syndicat.

Le syndicat a également appelé les hospitalo-universitaires à une Assemblée générale qui se tiendra demain à 10 heures à la Faculté de de médecine de Tunis.

On rappellera que la grève était prévue pour le 23 février mais a été reportée pour mars. Le syndicat dénonce la non application et publication de l’accord sectoriel conclu avec le gouvernement. Cet accord stipule le versement d’une prime de la rentrée universitaire pour les médecins, médecins dentistes et pharmaciens hospitalo-universitaires outre la publication d’arrêtés relatifs notamment à la création d’une prime d’enseignement, à l’augmentation de la prime de recherche et d’encadrement.

