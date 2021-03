La Banque mondiale veut soutenir la Tunisie pour le succès de sa stratégie de vaccination contre le Covid-19

La coopération entre la Tunisie et la Banque mondiale pour le succès de la stratégie nationale de vaccination contre Covid-19 a été au centre d’une séance de travail organisée ce lundi 1er mars 2021 au siège du ministère de la Santé tenue en présence du ministre de la Santé Faouzi Mehdi et d’une délégation de l’institution financière conduite par le directeur des opérations pour le Maghreb et Malte Jesko Hentschel et par le responsable des opérations pour la Tunisie, Tony Verheijen.

La réunion a été consacrée à l'étude des moyens de renforcer davantage la coopération avec la Tunisie pour la réalisation des différentes étapes de la stratégie nationale de vaccination contre le Covid-19, notamment en ce qui concerne le soutien des efforts de l'Etat tunisien pour fournir des vaccins contre cette épidémie dans les meilleurs délais.

Les deux parties ont également évoqué les programmes de coopération existants entre la Tunisie et la Banque mondiale dans le domaine de l'amélioration du système national de santé afin d'atteindre les objectifs fixés pour assurer une couverture sanitaire universelle.

I.N