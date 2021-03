« My GAT » : Une action de parrainage qui vous fait économiser jusqu'à 300DT par an sur votre prime d'Assurance auto

Une première en Tunisie… Innovante et avant-gardiste, GAT ASSURANCES lance une opération de parrainage intitulée « My GAT ». Un programme qui consiste à faire bénéficier, à ses clients assurés en automobile, d'un bon d'achat de 100DT déductible de leur prime d'assurance automobile de l'année suivante, et ce, à l'issue de chaque parrainage effectué.

Valorisé et fidélisé, cet assuré devenu « Parrain » pourra parrainer à son tour jusqu'à 3 personnes par an et ainsi gagner 300DT.

Clauses et affiliation au programme « My GAT » :

Chaque Assuré auto de GAT ASSURANCES peut parrainer jusqu'à trois nouveaux clients par an.

Le filleul parrainé pourra à son tour, bénéficier des avantages du programme « My GAT » dès sa première année en parrainant de nouveaux clients.

Ainsi, pour chaque parrainage validé, le parrain verra sa prime d'assurance auto de l'année suivante réduite de 100 DT.

Des formulaires de parrainage sont disponibles dans les agences GAT ASSURANCES et sur le site web de la Compagnie, avec la possibilité d'envoi par mail.

Le filleul et le parrain seront contactés par l'agence dès que le parrainage est validé (notifications par mail et SMS)

Si vous êtes client automobile chez GAT ASSURANCES, vous savez que vous pouvez, dès aujourd'hui, parrainer vos amis et votre famille et diminuer le montant de votre prime d'assurance!

مع "le programme "My GAT

"تبعني نربحك وتربحني"