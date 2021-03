Ensemble, Nouvelle Valeur : Rendre les centres de données plus écologiques et plus respectueux de l’environnement

Par Alex Fangyi*

Directeur Marketing de Huawei Afrique du Nord EBG

La pandémie de Covid-19 a eu comme conséquence une explosion des données. Ces derniers mois, la transformation numérique s'est accélérée et de plus en plus de services ont été mis en ligne. Cela sera encore le cas dans l’ère Post Covid-19.

Nous sommes entièrement connectés à partir de différents appareils. Nous lisons des actualités, jouons à des jeux ou regardons des vidéos en streaming. Cependant, l'importance des centres de données est souvent négligée.

Les centres de données sont plus que de simples hubs de transfert de données ou plates-formes de support de service. Ils sont une infrastructure essentielle pour l'économie numérique mondiale, mais des inquiétudes apparaissent sur l'augmentation de leurs consommations d'énergie.

Selon les chiffres 2020 de Data Center Knowledge, la consommation d'énergie des centres de données devrait tripler au cours de la prochaine décennie, par rapport au niveau actuel qui correspond à près de 1% de la consommation d'énergie électrique dans le monde.

La consommation d'énergie est une préoccupation commune

Greenpeace a fourni une prévision similaire en 2019, affirmant que les centres de données en Chine consommeront jusqu'à 266,79 térawattheures (TWh) d'énergie d'ici 2023, contre 160,89 TWh en 2018.

Le changement climatique est l'une des principales raisons pour lesquelles les opérateurs se penchent sérieusement sur l'efficacité énergétique. Aussi, de nombreux pays introduisent des lois et des réglementations sur les centres de données en matière de protection de l'environnement. Aux Pays-Bas, Amsterdam, par exemple, a fixé des limites sur l'efficacité d'utilisation de l'énergie (PUE) des nouveaux centres de données.

Dès lors, comment avoir des centres de données respectueux de l'environnement ? Cela nécessite plus qu'une simple amélioration de certaines parties de ces installations, mais une toute nouvelle infrastructure qui change complètement le fonctionnement des centres de données.

Améliorer l'efficacité des infrastructures

Un centre de données fonctionne avec une alimentation électrique stable et une source d'alimentation sans coupure (UPS), essentielle pour constamment alimenter les systèmes. L’ASI (Alimentation Sans Interruption) conventionnelle convertit l'alimentation CC des batteries en alimentation CA lorsque l'alimentation CA est interrompue. Mais ce processus entraîne des pertes d'électricité qui peuvent affecter l'efficacité énergétique des installations.

Huawei a introduit des onduleurs modulaires, qui peuvent atteindre 97% d'efficacité, contre 96% pour d'autres produits similaires disponibles sur le marché. Si cette différence paraît faible, elle a d'immenses impacts. En apportant quelques modifications à ses équipement, Huawei a permis d'économisant jusqu'à cinq millions de kWh d'électricité pendant tout le cycle de vie d'un datacenter de 10 MW, avec un taux de charge de 40% et un COP (coefficient de performance) de refroidissement de niveau 3.

Intégration des technologies d'IA dans les centres de données

En exploitant le big data et les technologies d'IA, Huawei continue de proposer des solutions innovantes pour économiser l'énergie. La technologie d'optimisation de l'efficacité énergétique iCooling @ AI utilise le modèle de réseau neuronal profond pour effectuer des ajustements et des prévisions de consommation d'énergie.

Par rapport aux méthodes traditionnelles, la consommation d’énergie a chuté de façon spectaculaire. La pratique et les résultats des tests dans Huawei Cloud DC montrent que l'optimisation de l'IA peut aider à réduire le coût de refroidissement d'environ 17%, et aussi diminuer significativement le coût de l’énergie.

La solution d'onduleur modulaire intelligent peut prédire les pannes dans les systèmes d'alimentation et de refroidissement en utilisant un confinement d'allée froide et chaude et un système de gestion intelligent. Autre avantage : les batteries au lithium intelligentes à l'intérieur sont beaucoup moins dangereuses pour la Terre que les batteries au plomb-acide traditionnelles.

Tout cela n’est qu'une partie de la gamme complète de solutions innovantes de Huawei. Le leader mondial des TIC contribu à rendre les centres de données plus écologiques. D'autres avancées technologiques pour les entreprises et les organisations figurent également parmi les principaux sujets abordés lors du sommet Huawei Connect 2020 - Huawei Northern Africa Digital Power.

















*Fang yi, Directeur Marketing du groupe d'entreprises, Huawei EBG en Afrique du Nord, travaille pour Huawei depuis 14 ans.

Il possède une riche expérience en matière de solutions TIC et de transformation numérique.

















A propos de Huawei Enterprise Business Group:

Huawei Enterprise Business Group est l'un des trois groupes d'entreprises de Huawei, qui est le leader mondial dans la distribution de solutions TIC. Huawei Enterprise Business Group offre une large gamme de solutions et de services TIC hautement efficaces et centrés sur le client pour les entreprises et les industries verticales du monde entier, qu'il s'agisse de gouvernements et du secteur public, de transports, d'électricité, d'énergie, d'entreprises et de fournisseurs d'accès Internet. Le portefeuille de solutions innovantes et pionnières de Huawei Enterprise Business Group comprend des infrastructures de réseau, des communications unifiées, des centres de données et de cloud computing, la sécurité des informations d'entreprise et des applications industrielles.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web : https://e.huawei.com/ma/