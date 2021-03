Noureddine Bhiri : La manifestation d'Ennahdha est sans pareille dans l’histoire moderne de la Tunisie !

Le dirigeant du parti Ennahdha Noureddine Bhiri s’est félicité, aujourd'hui dimanche 28 février 2021, de la manifestation organisée hier par son parti en appui au gouvernement et aux institutions de l’Etat.





« La souveraineté de la Tunisie, la Constitution, les libertés et le droit des Tunisiens à une vie décente dépassent les règlements de comptes personnels et partisans, tel est le message de la manifestation du samedi 27 février qui était sans pareille dans l’histoire moderne de la Tunisie », a-t-il écrit dans un statut publié sur les réseaux avant de conclure que la Tunisie est une ligne rouge.

Ennahdha – parti majoritaire au Parlement et membre du soutien parlementaire du gouvernement de Hichem Mechichi – a mobilisé des moyens logistiques et humains pour organiser une marche d’appui au gouvernement hier, alors que la crise entre le président et le chef du gouvernement se poursuit.

I.M.