Covid-19 - Après le rassemblement des partisans d'Ennahdha, des appels à lever le couvre-feu

La manifestation organisée par le parti Ennahdha en appui au gouvernement et aux institutions de l’Etat a suscité les critiques des observateurs et de plusieurs acteurs de la scène politique. Ces derniers ont dénoncé le rassemblement des milliers des sympathisants et le non-respect des protocoles sanitaires en pleine crise sociale accentuée par la pandémie de Covid-19.

Idem pour les manifestations du PDL où de nombreuses personnes n'ont pas respecté les gestes barrières.

Des députés et personnalités nationales ont appelé ce dimanche 28 février 2021 le gouvernement à lever le couvre-feu et permettre aux propriétaires de cafés et restaurants de reprendre leurs activités.

« Après la manifestation d’hier, les autorités concernées doivent présenter leurs excuses pour avoir fermé le gagne pain des commerçants (...) Elles n’ont pas d’excuses à présenter aux citoyens qui n’ont plus accès aux activités artistiques et sportives et même le couvre-feu n’a plus aucune valeur. Sayeb El Koura (libérez les matchs, ndlr) ; Sayeb elil (libérez les soirées, ndlr) ; ouvrez les cafés ; laissez les gens vivre », tels étaient les appels lancés par de nombreux observateurs sur la toile.

Dans un statut publié sur les réseaux hier, Dr. Dhaker Lahidheb a appelé le gouvernement à présenter ses excuses à chaque commerçant ayant déclaré faillite, à toutes les personnes arrivant de l’étranger qui ont été placées en quarantaine obligatoire et à ceux qui n’ont pas pu assister aux funérailles de leurs proches.

Il s’est, dans ce sens, interrogé sur la pertinence des mesures restrictives imposées aux citoyens, notamment après leur violation flagrante par les politiques.

Certaines personnes ont appelé à la levée du couvre-feu, à l’annulation des mesures restrictives et à la nécessité d’appuyer les cafés et restaurants sinistrés par la crise. D’autres ont fustigé le silence des autorités face à la violation des mesures préventives par les politiques.

I.M.