Naoufel Frikha : Les attaques cybernétiques dans l’espace national se multiplient

Face aux opérations de piratage récurrentes et des attaques par déni de service en Tunisie et dans le monde, le directeur général de l’ANSI, Naoufel Frikha a assuré, ce lundi 22 février 2021, lors de son passage sur les ondes d’Express Fm, que ces attaques s'étaient multipliées et avaient touché l’espace cybernétique national.

Il a ajouté que la pandémie Covid-19 avait permis à tous de s’orienter vers la digitalisation, sauf qu’en accédant à un espace, il doit y avoir des règles de sécurité et que les hackers peuvent être des robots. « La nature de l’attaque a évolué. Nous sommes en guerre, puisque chaque jour, il y a de nouvelles armes. Ceci requiert une vigilance pour ne pas tomber dans le piège ».

Naoufel Frikha a poursuivi en assurant que les plateformes reposent essentiellement sur les données, ce qui nécessite, impérativement, un risque zéro.

Toutes les entreprises doivent encourager la sauvegarde des données. Par ailleurs, il a déploré le manque de prévention, soulignant que les entreprises n’agissaient qu’après le danger. Et d’ajouter que les systèmes de production ne doivent pas être liés à ceux de la sauvegarde afin de permettra la continuité du travail en cas de piratage. Il a, également, souligné qu’il fallait prendre les précautions nécessaires lors de l’ouverture des mails, et que chaque entreprise doit protéger ces clients.

S.H