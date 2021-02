Huawei participera prochainement à l’édition 2021 du MWC Shanghai

Du 23 au 25 février 2021 se tiendra l’évènement majeur « MWC Shanghai » au nouveau centre d'exposition international de Shanghai organisé par la GSMA.

Le thème de l’édition 2021 est "Connected Impact", qui vient souligner comment nos vies sont transformées de manière positive grâce au renforcement de l'écosystème numérique autour de nous. L’occasion pour Huawei, sponsor de l’évènement, d’exposer comment l’entreprise compte contribuer à la construction d’un monde intelligent. En tant que fournisseur mondial d'infrastructures de Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), Huawei s'est engagé au cours des dernières décennies à aider les populations et les acteurs industriels à repousser les frontières du monde physique pour se plonger dans les possibilités offertes par le monde digital. Avec une digitalisation galopante sur le continent africain, mettre l'industrie des TIC au service d'un développement économique durable est aujourd’hui une priorité pour Huawei. Le groupe a en Afrique pour but de créer de la valeur et de trouver des pistes de croissance en instaurant une synergie entre les cinq domaines technologiques de la connectivité, du cloud, de l'intelligence artificielle, de l'informatique et de l’industrie.

Le MWC sera l’occasion d’explorer ces possibilités, où se rencontreront des visionnaires des TIC et des leaders d'opinion pour un débat approfondi et une réflexion sur les dernières tendances de l'industrie. Ainsi, le Forum affiche des partenaires et sponsors de choix aux côtés de Huawei : Ericsson, ZTE, McKinsey, GSA, CITIC Telecom International, CNBC, et Mobile World Live ente autres.

Le 22 février, Catherine Chen, directrice générale adjointe et directrice du conseil d'administration de Huawei, interviendra sur le développement durable, en ouverture du Forum. En effet, l'innovation technologique en matière de TIC doit permettre d'économiser toujours plus d'énergie et de réduire les émissions de CO2 dans diverses industries. Pour s’inscrire à cette présentation passionnante, le lien est le suivant : https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2021/huawei-day0-forum/connected-for-shared-prosperity.

Le discours de Ken Hu, Vice-président et président tournant du conseil d'administration de Huawei, se tiendra lui le 23 février, et portera sur comment la technologie peut améliorer la vie et profiter aux industries en 2021. L’inscription est possible ici : https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2021.

Enfin, le 24 février, une conférence de presse de Peng Song, Président du département Carrier Business Group Marketing and Solution Sales de Huawei viendra annoncer la commercialisation de la solution RuralStar Pro, outil qui permet aux régions enclavées d’avoir accès aux NTIC et à tous les services qui y sont liés. L’inscription est possible ici : https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2021