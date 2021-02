Huawei annonce aujourd’hui son partenariat avec l’incontournable enseigne sportive GO Sport

La fameuse marque Huawei, l’une des plus grandes marques de smartphones et accessoires de hautes technologies annonce une collaboration avec la grande enseigne GO Sport spécialisée dans la distribution d’articles de sports, possédant 4 points de vente en Tunisie (La Marsa, Azur City, Mall of Sousse, Centre-Ville), Elle offre une gamme complète de vêtements, de chaussures, d’accessoires et de matériels de Sport destinés aux femmes, Hommes et aux enfants, qu’ils soient des sportifs accomplis ou des débutants.

L’offre produit de GO Sport pour ses clients est composée, d’une part, de marques internationales tels que Nike, Adidas, Puma, the NorthFace, Asics, Under Armour, Hoka One One, Salomon… et d’autre part, de marques propres tels que Athlitech (training-running), Wanabee (outdoor), Soft (vêtements loisirs) et Danskin (gymnastique-danse). GO Sport propose également des conseils personnalisés pour pratiquer votre sport préféré avec un maximum de plaisir.

Les deux célèbres marques vont offrir aux passionnés de sport une expérience hors norme pour promouvoir les produits high Tech phares de Huawei destinés aux sportifs.

Afin de mettre au point ce partenariat, Huawei s’est appuyé sur ses accessoires haut de gamme à savoir les montres connectées Huawei Watch Fit, les écouteurs sans fils Huawei freebuds, et Huawei sport Bluetooth Headphones Lite qui seront commercialisés dans tous les points de ventes de GO Sport.

Le plan de Huawei avec sa stratégie de Seamless AI life est de créer un monde où tout fonctionne de manière intelligente, sûr et transparente. Au-delà, la marque vise à fournir aux utilisateurs une expérience sur plusieurs appareils intelligents à l'ère du « tout connecté »

La stratégie se compose de portails primaires (smartphones) et secondaires (tablettes, PC, wearables, haut-parleurs, systèmes d'info divertissement, etc.) et d'appareils IoT (y compris l'éclairage, la sécurité, l'audio et la vidéo, etc.) Elle repose sur l'idée de rapprocher les gens, faire en sorte que la marque dépasse les smartphones pour se concentrer davantage sur son écosystème 1 + 8 + N.

Avec Huawei, on n’a pas fini de vous surprendre !