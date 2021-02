Lancement d’un comparateur de prix avant le mois de Ramadan

Le directeur général de l'institut national de la Consommation Mourad Ben Hussein, a annoncé ce dimanche 21 février 2021, dans une déclaration à l’agence Tap, que l’institut s'apprête à lancer, à partir de la deuxième quinzaine de mars prochain, une nouvelle application dénommée "Code Online" qui proposera les prix de détail dans différents marchés tunisiens pour cinq produits frais et ce en coopération avec l'Organisation de Défense des Consommateurs.

Il a indiqué que l'objectif de la création de cette application gratuite est de garantir une plus grande transparence des prix des produits dans les marchés de détail en plus de lui donner la liberté de choisir des marchés où les prix sont abordables selon son pouvoir d'achat.

Et d’ajouter que cette application fournira au consommateur des détails et des données sur les prix de cinq produits frais (légumes, céréales, viande, volaille et poisson) dans les marchés de détail situés à proximité, et lui permettra de comparer les prix et d'aller aux endroits dont les prix sont plus abordables.

Téléchargeable gratuitement sur les plateformes électroniques « App Store » ou « Google Play », cette application permettra aux utilisateurs de consulter les prix de ces produits frais sur 5 marchés détaillés proches de son emplacement, soulignant le désir d'élargir la liste des marchés et les prix qui y sont négociés pour donner au consommateur tunisien plus de choix.

