Rached Ghannouchi appelle à une mobilisation pour la marche du 27 février

Le bureau de la structuration et de l’organisation a tenu une réunion, ce dimanche 21 février 2021, présidée par le chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, avec les secrétaires généraux locaux du mouvement au Grand Tunis.

La réunion a permis de passer en revue les derniers développements sur la scène nationale. A cette occasion le président du parti a appelé les coordinations locales à se mobiliser pour faire réussir la « marche nationale » prévue par le mouvement, le 27 février 2021.

Cette marche est planifiée pour soutenir la légitimité du gouvernement actuel, notamment, après la crise politique liée au remaniement ministériel, et les multiples appels à la démission du chef du gouvernement, Hichem Mechichi.

Rappelons que la partie opposante, notamment, le parti PDL a, également, entamé les mouvements sur terrain. Aujourd’hui-même, le parti de Abir Moussi a organisé une grande manifestation au gouvernorat de Sousse pour protester contre le pouvoir en place.

Plusieurs observateurs ont dénoncé, ces appels, de part et d’autre, pour la mobilisation de « la rue », estimant que ces appels ne feront qu’empirer la situation et favoriser le pourrissement, surtout avec les tensions sociales déjà existantes et la prolifération de la crise économique.

S.H