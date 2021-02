Ahmed Rejiba : L’ATB a attribué 100 millions de dinars de prêts pour soutenir les entreprises

Ahmed Rejiba, directeur général de l’ATB, s’est exprimé ce matin, vendredi 19 février 2021, dans l’émission Expresso sur Express Fm, sur les bons chiffres réalisés par la banque en 2020, malgré la crise, mais aussi son soutien aux efforts de l’Etat dans sa lutte anti-Covid

Concernant les chiffres de la banque, Ahmed Rejiba explique que l’ATB a réalisé « de très bons chiffres, malgré une conjoncture économique difficile et une pandémie ».

« La banque a réussi, grâce aux efforts de son personnel et de son administration, à réaliser de très bons chiffres dont un PNB en hausse de 16,5%, une croissance des dépôts de 14,5%, et un soutien aux entreprises avec un taux de croissance 7,2% ».

Concernant 2021, il a souligné : « Nous espérons que l’économie renaisse en 2021, même partiellement, nous serons prêts pour la reprise et jouerons notre rôle pour contribuer à la relance », précisant que « l’ATB a attribué à hauteur d’environ 100 millions de dinars de prêts de soutien pour préserver le tissu économique et participer au maintien des postes d’emploi ».

Depuis Djerba, Ahmed Rejiba a expliqué que l’unité Covid fraîchement créée dans la ville, grâce à la participation de plusieurs banques de la place dont l’ATB et aux investisseurs de la région, permettra d’aider l’Etat dans sa lutte contre la pandémie. Cette unité de soins sera, par la suite après la fin de la pandémie, exploitée pour d’autres traitements ».

« Dans le cadre de la responsabilité sociétale de la banque, l’ATB a aussi participé à fournir des équipements de lutte anti-Covid à différents hôpitaux régionaux du pays. Les actions de la banque s’étendent aussi à d’autres domaines, dont l’éducation. Un partenariat a, en effet, été conclu entre différentes banques et les ministères des Finances et de l’Education afin de restructurer et équiper des écoles publiques dans certaines zones en difficulté », a ajouté le DG de l’ATB.

R.B.H