Mission Mars 2020 - Le rover Perseverance atterrit sur la planète rouge

L’évènement est historique. Peu avant 22 heures, ce jeudi 18 février 2021, le rover Perseverance a atterri sur la planète Mars. Cette première mission, baptisée Mars 2020, est la première d’une série de trois missions qui ont pour objectif de rapporter des échantillons de Mars sur terre.

L'astromobile Perseverance a été déployé sur le sol martien pour étudier sa surface et récolter des échantillons qui seront ramenés sur Terre pour être analysés. L’évènement est d’autant plus important qu’il est, depuis des décennies, au centre des priorités de la communauté scientifique mais n’avait pas pu être mis en œuvre du fait de son coût et son risque d’échec très élevé.

Le retour sur Terre de Perseverance est prévu pour 2031. Les échantillons récoltés permettront notamment d'identifier d'éventuelles formes de vie sur Mars.

M.B.Z