A cause du NDI, Abir Moussi avertit Rached Ghannouchi via huissier notaire !

La présidente du PDL (Parti destourien libre), Abir Moussi a crié au scandale, ce jeudi 18 février 2021, pour dénoncer la convention liant l’assemblée tunisienne au Think Tank américain NDI (National Democratic Institute). Elle a adressé une demande au président du Parlement Rached Ghannouchi par le biais d’un huissier notaire pour suspendre cette convention.

Abir Moussi a expliqué, au début des travaux du bureau de l’assemblée, qu’elle avait déclaré en direct, que cette organisation étrangère était en train de financer certaines activités du Parlement, mettant en péril la souveraineté d’une institution de l’Etat. Elle a précisé que le NDI est en train de prendre en charge les frais de déplacement des députés et leurs séjours dans des hôtels à l’intérieur du pays, outre l’ouverture de plusieurs bureaux sur tout le territoire tunisien.

La présidente du PDL a affirmé qu’il y a une véritable opacité autour de cet organisme et qu’il n’y a aucune trace des factures et des notes de frais à l’administration de l’assemblée. D’autre part, elle a épinglé l’attention particulière accordée par le NDI à l’élaboration du Code des Eaux.

Ainsi, elle a appelé à suspendre la convention avec le Think Tank, en attendant d’examiner de près l’ensemble de ses activités et de ses actions. D’autre part, elle a dénoncé l’inclusion dans l’ordre du jour de la plainte déposée à son encontre par Seif Eddine Makhlouf, et la mise à l’écart de la correspondance adressée par l’Union parlementaire internationale appelant à sa protection. Dans ce contexte, elle a considéré qu’il y a une volonté de camoufler la violence et l’agression dont elle a été victime, tenant compte du statut privilégié de Seïf Eddine Makhlouf auprès de Rached Ghannouchi.

Elle a, également, assuré avoir réalisé tout un projet autour de la situation des députés et de leurs conditions de travail au sein de l’ARP, sauf que ce point n’a pas été inclus à l’ordre du jour. Et de poursuivre que son projet est prêt depuis le mois de décembre sauf qu’il n’a pas été examiné, dénonçant, dans ce sens, une réelle volonté d’entraver et de saboter son travail en tant que chargée des affaires des députés.

Notons que le National Democratic Institute est le think tank du parti démocrate américain. Ses actions visent à améliorer l’organisation, le fonctionnement et la capacité des responsables, des partis politiques et des associations à réaliser les aspirations des Tunisiens. Les programmes du NDI visent à «soutenir les institutions démocratiques et les acteurs dans le renforcement de leurs capacités institutionnelles et l’établissement de bonnes pratiques qui peuvent préparer les parties et les représentants élus du peuple à apporter des améliorations concrètes de la vie quotidienne des citoyens, basées sur les priorités exprimées par ces derniers, avec un focus particulier sur les questions économiques».

