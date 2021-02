Blocage politique - Le quartet du dialogue national met la main à la pâte





Une nouvelle initiative de dialogue sera, bientôt, présentée, cette fois, par le quartet du dialogue national constitué en 2013, a annoncé le bâtonnier de l’Ordre national des avocats tunisiens (Onat) Brahim Bouderbala.

Intervenu sur les ondes de Shems FM, il a affirmé que le quartet – rejoint par l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap) – se réunira prochainement afin de discuter une nouvelle approche et les moyens de résoudre la crise politique liée au remaniement ministériel que le président de la République a refusé en dépit de l’approbation du Parlement.

Le quartet du dialogue national (UGTT, Utica, LTDH, Onat) a, rappelons-le, réussi en 2013 avec la feuille de route élaborée à résoudre la crise qui a éclaté en Tunisie après l’assassinat du leader de la gauche, Chokri Belaïd et du député Mohamed Brahmi. La démission du gouvernement d’Ali Laârayedh et la mise en place d’un gouvernement de technocrates dirigé par Mehdi Jomaâ était alors la planche de salut qui a sauvé le pays du chaos en le menant vers des élections législatives et présidentielle en 2014.

Il convient de rappeler que la Centrale syndicale a présenté, en novembre 2020, une initiative de dialogue national que le président de la République, Kaïs Saïed, a approuvée signalant, toutefois, qu’il était entièrement opposé à un dialogue suivant la même démarche que par le passé.

A lire également Kaïs Saïed veut rompre avec le passé avec un dialogue national innovant

N.J.