Hatem Mliki : La démission de Mechichi est la solution à la crise !

Le député Hatem Mliki s’est exprimé jeudi 18 février 2021 sur les ondes de Mosaïque FM concernant le blocage inédit au sommet de l’Etat au sujet du remaniement ministériel.

Hatem Mliki a tiré à boulets rouges sur le parti Ennahdha estimant qu’il était derrière les conflits répétitifs qui ont eu lieu entre les deux têtes de l’exécutif.

L’élu a également estimé que le gouvernement Hichem Mechichi avait prouvé ses limites d’autant plus qu’il ne possédait ni un programme, ni une perspective, précisant : « Le remaniement ministériel ne résout pas les problèmes et la réconciliation de "embrasse ton frère", qui s’est répétée plusieurs fois, reste stérile et ne sert pas les intérêts du pays ».

Et de poursuivre:« A chaque crise, le mouvement Ennahdha fait appel à l’argument du régime politique alors que celui-ci est à l’origine du malheur. Ennahdha avait établi un régime hybride qui est ni présidentiel, ni parlementaire »

Comme issue de la crise, M. Mliki a proposé d’organiser un dialogue national à l’issue duquel un gouvernement ayant un plan d’action bien déterminé sera mis en place : « Cette situation ne doit pas perdurer (…) Hichem Mechichi doit démissionner car il n’a pas la légitimité démocratique que possède Kais Saied en attendant la mise en place d’un gouvernement de compétences et de sauvetage national ».





